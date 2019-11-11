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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gölbaşı'nda zehirlenme vakası paniğe neden oldu

Gölbaşı'nda zehirlenme vakası paniğe neden oldu

-Hastaneden görüntü

( ANKARA )- Hastanın bulunduğu kısım bir süre kapatıldı ANKARA

Acil Servis Hastane Kimya Salda 


- Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Acil Polikliğine zehirlenme şüphesi ile getirilen bir kişi paniğe neden oldu. Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Acil Polikliği'ne zehirlendiği iddiasıyla bir hasta getirildi.
Hastanın bir kimyasaldan zehirlendiği şüphesine karşı yetkililer acil servis de tedbir aldı. Acile gelen hastalar poliklinik servisine yönlendirilirken, olay yerine gelen AFAD ekipleri de acil polikliniğinde ilaçlama yaptı. Edinilen bilgilere göre acile getirilen A. Seyitoğlu'nun fare zehri içtiği iddia edildi. Hastane yetkilileri her türlü tedbiri alırken, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan da olayla ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı. Zehirlendiği iddia edilen A. Seyitoğlu'nun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. (ÇİĞ-BC -
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