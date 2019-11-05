Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Gölbaşı'nda öğrenciler fidan dikti - ANKARA

Gölbaşı'nda öğrenciler fidan dikti - ANKARA



: - Fidan dikme etkinliğine katılan öğrenciler - Öğrencilerin fidan dikmeleri - Öğrencilerin konuşmaları - İlkokul Müdürü Aslı Kızıltaşbulat'ın konuşmasıGölbaşı'nda öğrenciler fidan diktiANKARA (AA) - Ankara 'nın Gölbaşı ilçesindeki Darüşşifa Eğitim Kurumlarında eğitim gören anaokulu ve ilkokul öğrencileri, öğretmenleriyle fidan dikti.Öğrencilere ağaç ve orman sevgisi aşılamak için düzenlenen etkinlikte, "Darüşşifa Hatıra Ormanı" adı verilen alana öğrenciler fidan dikerek isimlerinin yazılı olduğu kartları fidanların yanına koydu.Darüşşifa Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karaaslan, amaçlarının çocuklara erken yaşta doğa sevgisi aşılamak olduğunu belirterek, etkinliğe destek veren ve emeği geçenlere teşekkür etti.İlkokul Müdürü Aslı Kızıltaşbulat ise çocuklara doğa bilincinin kazanılması için ağaç dikme etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, "Çok heyecanlı geldiler, pankartlar hazırladılar, şiirler okudular ve doğaya katkılarını yapmak üzere ağaçlarını diktiler. Amacımız eğitim sektörünün içinde doğaya bilinçli çocuklar yetiştirmek, bu da güzel bir etkinlik oldu bizim için." dedi.
Öğrenciler ise etkinliğe katıldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı