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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Gökyüzü fatihleri nefes kesti

Gökyüzü fatihleri nefes kesti

-SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLAR GÖSTERİ DETAY

( İZMİR )- Solo Türk ve Türk Yıldızları göğüs kabarttı İZMİR

Jet Uçağı Efes İlk Kurşun Forma Kışla 


- İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin güzide gösteri takımı Solo Türk ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösterileri nefes kesti. Emperyalizme karşı ilk kurşunun atıldığı, Kurtuluş Savaşı’nı başlatan kent İzmir, 9 Eylül’ü kutlamaya devam ediyor. Gündoğdu Meydanı’nda binlerce İzmirli, Türk Hava Kuvvetlerinin güzide gösteri takımı Solo Türk ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösterilerini izlemek için alana adeta akın etti. Kutlamalarda, dünyada F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının Solo Türk ekibi ilk olarak semaya çıktı. Gözle görülmeyecek noktaya kadar uçan ekip, yürekleri ağızlara getirdi. Vatandaşlar, sloganlar ve marşlar söylerken, ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Solo Türk’ün ardından Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. Vatandaşlar gösteriler karşısında oldukça heyecanlanırken, sık sık alkışlarla gösteriye destek verdi. (CA-
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