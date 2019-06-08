Göksu Parkı'nı örümcek sardı!

Bayram bitti ama tatilin bitmesine bir gün daha var. tatili fırsat bilen Ankaralılar ise parklara akın etti. Ama vatandaşların tatilini kabusa çeviren görüntüler devam ediyor. Haberlerin ardından belediyenin basın birimi temizlikler başladı diye mesaj paylaştı ama temizlik sadece o mesajda kaldı. Üstelik o mesajı Başkan Yavaş'ta paylaştı. Ancak görüntüler maalesef iç açı değil.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım