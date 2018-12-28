Gököz Göleti'nin havadan görüntüleri mest etti

-Arif Doğru ile röp.



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- Uludağ’ın güney yamaçlarındaki Keles’e bağlı Gököz Göleti kışın da kendine hayran bırakıyor. Karla kaplanan Gököz Göleti drone ile havadan görüntülendi Uludağ’ın arka yüzü Keles Gököz Göleti kış aylarında da güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan Uludağ’ın güney yamacındaki Gököz Göleti’nin beyaz gelinliğini giymiş hali havadan görüntülendi. Göletin yanındaki bungalov tipi evlerle birlikte muhteşem bir manzaranın oluştuğu gölet, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Ağaçların yansımalarının vurduğu gölet, doğa tutkunlarının uğrak noktası durumunda. Gököz Göleti çevresindeki bungalov evlerini işleten Arif Doğru, “Gököz Göleti ve çevresi Türkiye’nin alternatif turizm destinasyonlarından birisi oldu. Burası yazın bir başka, kışın bir başka güzel. Kışın, Uludağ’ın muhteşem bir göl üzerine yansıtması vardır. Kış aylarında doğa yürüyüşleri dışında kızak ve kar oyunları oynanabiliyor. Konaklamanın yanı sıra ATV, at biniciliği, avcılık gibi aktiviteler var” dedi.

Uludağ’ın güney yamacında bungalov evlerin olduğunu ifade eden Doğru, “4 kişilik bir aile 5 yıldızlı otel konforunda konaklayabiliyor. Bir çok imkanı doğa içerisinde sağlıyoruz. Fiyatlarımız yaza göre biraz daha uygun. Şu anda hafta sonları için 2 kişilik bir ailenin fiyatı 325 lira. Çocuk eklendiğinde 50 lira artış oluyor. Hafta içi daha sakin. Teşvik etmek için 275 liraya kadar yardımcı olunuyor” diye konuştu.

Daha önce 20 yıl bir otomobil fabrikasında bilgisayar mühendisi olarak çalıştığını vurgulayan Doğru, “Bu proje için mesleğimi bıraktım. Bölgede sosyal sorumluluk projesi. Bölge halkının kentten köye dönmesi için katkı sağlaması amacıyla yapılan projedir” şeklinde konuştu.

(AF-MŞ)

