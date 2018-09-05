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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi inşaatında yangın - BURSA

Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi inşaatında yangın - BURSA

- Ekiplerin yangına müdahale etmesiGökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi inşaatında yangınBURSA (AA) - Bursa 'da, Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, "Gökmen" projesi kapsamında bir süredir yapımı devam eden Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi inşaatının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İnşaattaki görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler inşaatta çalışan işçilerle yangına müdahale etti.Merkezdeki yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Çatı Katı Sağlık Ekibi Yangına Müdahale Trol 

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