Göçükte ölen işçi son yolcuğuna uğurlandı

--Sıddıkcan Plat'ın annesinin tabutunun başına gelmesi

--Tabutu başında ağlayan kardeşlerinden görüntü

--Cenaze namazı

--Sıdıkcan Polat'ın cenazesinin cenaze aracına bindirilmesi



( KOCAELİ )- Canpolat’ın yakınları göz yaşlarına hakim olamadı- Göçük altında kalmaktan kurtulan Canpolat’ın kardeşi tabutunun başından ayrılmadı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde viyadük inşaatında meydana gelen göçükte beton blok altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçiden Sıddık Canpolat, yakınlarının göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı mevkiinde yapımı süren Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü bağlantı viyadüğü inşaasında beton bloğun çökmesi sonucunda göçük altında kalan 4 işçiden 3'ü hayatını kaybetti. 12 saatlik çalışmanın ardından cansız bedenlerine ulaşılan işçilerden 46 yaşındaki Sıddık Canpolat'ın cenazesi, yapılan otopsi incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi. Canpolat'ın cenazesi, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi’nde bulunan evine getirilerek yakınlarından helallik istenildi. 3 çocuk babası Canpolat’ın cenazesi daha sonra Nenehatun Mahallesi Merkez Camii’ne götürüldü. Yakınları göz yaşlarına hakim olamadı Canpolat'ın İkindi namazına kılınan cenaze namazına meydana gelen göçükte demirlere tutunarak enkaz altında kalmaktan kurtulan ağabeyi Mustafa Canpolat, babası Hüseyin Canpolat, annesi Fatma Canpolat, eşi Fatma Canpolat ve 6 kardeşi ile Darıca Kaymakamı Ömer Kahraman, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

Cenaze töreninde Sıddık Canpolat’ın tabutu başına gelen yakınları göz yaşı döktü. Oğlunun tabutu başına gelerek fenalık geçiren anne Fatma Canpolat’ı ise yakınları sakinleştirdi. Kılınan cenaze namazının ardından Canpolat’ın cenazesi Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(MK-GY

