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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı (2) - MUĞLA

Göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı (2) - MUĞLA

- Bodrum Devlet Hastanesi Morgu önünden görüntü, - Ölen kişinin üzerinden çıkanlar, - Hastanenin acil servis girişi, - Tabuttan ve cenaze aracından görüntü.GÜNCELLEME - Göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı - Muğla 'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi ekiplerce karaya çıkarıldıDETAYLAR EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kurtarıldı.Bodrum ilçesi Aspat mevkisi önlerinde seyir halinde olan Panama bayraklı ticari gemi, bölgede sahil güvenlik görevinde bulunan Sahil Güvenlik korvetine denizden insan sesleri geldiği yönünde bilgi verdi.Olay yerine gelen ekipler, deniz yüzeyinde parçalanmış halde bir fiber tekne ile düzensiz göçmenlerin olduğunu gördü.Yapılan çalışmada, denizdeki 4 Suriye, 4 Filistin ve 2 Mısır uyruklu 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aramalarda Suriye uyruklu bir kişiye ait erkek cesedi bulundu.Kurtarılanlardan 2 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı, diğerleri Turgutreis Limanı'na götürüldü.Jandarma ekipleri, Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürülen cesedin teşhisi için, olayda sağ kurtulan bir kişiyi hastaneye getirdi.Hayatını kaybeden kişinin Suriye uyruklu Talal Muheammed (42) olduğu belirlendi. Muheammed'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Turgutreis Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Acil Servis Hastane Cenaze Cenaze Aracı Sahil Güvenlik 

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