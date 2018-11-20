Göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı (1) - MUĞLA
Teknenin görüntüleriMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesi açıklarında parçalanmış bir fiber teknede Suriye uyruklu bir kişinin cesedine ulaşıldı, 10 düzensiz göçmen de sağ kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Bodrum ilçesi Aspat mevkii önlerinde seyir halinde olan Panama bayrakla bir ticari gemi, bölgede sahil güvenlik görevinde bulunan Sahil Güvenlik korvetine denizden insan sesleri geldiği yönünde bilgi verdi.Olay yerine gelen ekipler, deniz yüzeyinde parçalanmış halde bir fiber tekne ile düzensiz göçmenlerin olduğunu gördü.Yapılan çalışmada deniz yüzeyinden 4 Suriye, 4 Filistin ve 2 Mısır uyruklu 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aramalarda Suriye uyruklu bir kişiye ait erkek cesedi de bulundu.Kurtarılanlardan sağlık durumu ciddi olan 2 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı. Diğerleri ise Turgutreis Limanı'na götürüldü