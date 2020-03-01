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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Göçmenler botla geçişi tercih etmedi, Edirne’ye yöneldi

Göçmenler botla geçişi tercih etmedi, Edirne’ye yöneldi

-Çeşme merkezinden detaylar

Şehit Mülteci İdlib Sahil Güvenlik Güneşli 

--Afgan göçmen aileden detaylar
--Genel detaylar

( İZMİR ) - Göçmenler, botla geçişi tercih etmedi, Edirne’ye yöneldi- Göçmenler İzmir’i değil Edirne’yi tercih etti İZMİR

- Türkiye’nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından, özelikle Edirne’de yoğunluk yaşanırken, mülteciler deniz üzerinden en yoğun geçişlerin yaşandığı İzmir’i pek tercih etmeyerek Edirne’ye yöneldi. Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin askerlerimizi şehit etmesiyle Türkiye, göçmenlere Avrupa kapılarını açmıştı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte binlerce göçmen Yunanistan’a geçmek için Edirne’ye yöneldi. Gözler ise göçmenlerin en yoğun geçiş yaptığı Ege sahillerine ve İzmir’e çevrildi. Son iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle ise göçmenler deniz üzerinden geçiş yapmak istese de başarılı olamadı. İzmir sahillerinde beklenen yoğunluk yok Sakız Adası’nın hemen karşısında bulunan Çeşme ilçesinde ise beklenen yoğunluk yaşanmadı. Fırtınanın dindiği, güneşli bir havanın hakim olduğu ilçeye az sayıda göçmen geldi. Mülteciler, daha sonra ise Edirne’ye yöneldi. Zaman zaman yoğun geçişlerin olduğu Dikili ve diğer kentlerdeki manzaralarda Çeşme ile aynıydı. Öte yandan, havanın düzelmesiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Çeşme semalarında uçakla denetim yaptı. Deniz üzerinden de bir sahil güvenlik botu da, olası bir olumsuzluğa karşı tedbiri elden bırakmadı. Edirne’de yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. (HG-
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