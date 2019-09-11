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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Göçmen kaçakçısı kıskıvrak yakalandı

Göçmen kaçakçısı kıskıvrak yakalandı

Adliye önü

Kaçak Göçmen Jandarma Kaçak Mülteci Akalan 

-Jandarma aracı ile geliş
-Adliyeye giriş
-Adliye önünde dalgalanan Türk bayrağı
-Hükümet Konağı

( TEKİRDAĞ )- 43 kaçak göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi TEKİRDAĞ

- Muratlı ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 43 kaçak göçmen yakalanırken, onları kaçıran şüpheli ise yakalanarak adliyeye sevk edildi.Olay, Muratlı'nın Arzulu ile Hanoğlu mahalleleri arasında yaşandı. Gece saatlerinde devriye görevi yapan jandarma güçlerinin şüphe üzerine durdurduğu iki aracın içerisinden toplam 43 yabancı uyruklu şahıs çıktı. Aralarında Somali, Pakistan, Bangladeş ve Mısırlıların bulunduğu 43 mülteci ile 1 organizatör, ifadeleri alınmak üzere Muratlı Jandarma Karakolu’na götürüldü. Karakolda yapılan işlemlerinin ardından kaçakların Kayı'daki İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği öğrenildi.Organizatör olduğu tahmin edilen şüpheli M.S. ise, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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