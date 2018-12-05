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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Göçmen kaçakçılarına 'şafak' operasyonu - EDİRNE

Göçmen kaçakçılarına 'şafak' operasyonu - EDİRNE

Göçmen kaçakçılarına "şafak" operasyonu - EDİRNE

: - Şüphelilerin hastaneye getirilmesiGöçmen kaçakçılarına "şafak" operasyonu - Edirne 'de çok sayıda polisin katılımıyla sabaha karşı düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındıEDİRNE (AA) - Edirne 'de sabaha karşı çok sayıda polisin katılımıyla göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik takip ve araştırma sonunda Edirne ve ilçelerinde 32 adrese sabaha karşı operasyon düzenledi.
Operasyonda 28 şüpheli, "Göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı. Edirne Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis Hastane Kaçak Emniyet Müdürlüğü Trol 

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