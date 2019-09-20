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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Göçmen botu battı: Bir bebek kayıp

Göçmen botu battı: Bir bebek kayıp

sahil güvenlik ekiplerinin denizde kurtarma çalışması

( MUĞLA )- Bodrum Yalıkavak açıklarında lastik bot içinde bulunan 15 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı olduğu öğrenilen bot battı- Sahil Güvenlik ekipleri 15 kişiyi kurtardı, bir bebek kayıp MUĞLA

Bebek Kaçak Sahil Güvenlik Helikopter 


- Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot battı. 15 düzensiz göçmenden 14’ü Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, bir çocuğun kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Olayın ardından bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 14 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi (Türk) olmak üzere toplam 15 kişi denizden sağ olarak kurtarıldı.Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden lastik bot içerisinde toplam 16 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 bebeğin bulunması için arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.
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