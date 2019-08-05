Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Göçerler su ihtiyaçlarını Nemrut Dağı'ndan topladıkları karla çözüyor

Göçerler su ihtiyaçlarını Nemrut Dağı'ndan topladıkları karla çözüyor

Göçer gençlerin karlı zirveye yolculuğu

Bayır Köyü İçme Suyu Ay Yapım Hayvancılık Yaz Mevsimi 

-Göçer gençlerin bidonlara kar doldurması
-Göçer genç Yunus Erkin’in konuşması
-Göçer genç Nurullah Erkin’in konuşması
-Göçer gençlerin topladıkları karı çadırlara taşıması

( BİTLİS -ÖZEL)- 3 bin rakımlı Nemrut Dağı’ndan topladıkları karla hem kendilerinin hem de hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılıyor BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Serinbayır köyündeki yaylalarda hayvancılık yapan göçerler, 3 bin rakımlı Nemrut Dağı’ndan topladıkları karla hem kendilerinin hem de hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılıyor. Havaların ısınmasıyla hayvanlarını yaylalara çıkaran göçerlerin zorlu yaşamı devam ediyor. Kar kütlelerini doldurdukları bidonlarla yaşadıkları çadırlara taşıyan göçerler, bunu eriterek yemek ve çay yapımında kullanırken içme suyu olarak da kullanıyor. Göçerler, aynı zamanda yaptıkları havuzlara karı doldurarak hayvanlarının içme suyu sorununu da bu şekilde çözüyorlar. Ahlat ilçesine bağlı Serinbayır köyündeki yaylalarda hayvancılık yapan göçerlerden Yunus Erkin, Nemrut Dağı zirvelerinde bulunan karı tüketerek su ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Erkin, “Nemrut Dağı eteklerine göçerlik yapmak için gelmişiz. Nemrut Dağı’nın zirvesine kar toplamak için geliyoruz. Topladığımız karı yemek ve su ihtiyacımızı karşılamak için topluyoruz. Yemeklerimizi kar suyuyla yapıyoruz” dedi.
Nurullah Erkin adlı göçer de, yaz mevsiminin büyük çoğunluğunda Nemrut Dağı zirvelerinde bulunan karı bidonlarla çadırlara taşıdıklarını, yemek ve çay için kullandıklarını ifade etti.
Nurullah Erkin, “İki günde bir eşeklerle gelip bu dağın zirvesinden kar götürüyoruz. Topladığımız karı eritip ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Ayrıca eriyen kar sularını yaptığımız havuzlara dolduruyoruz. Hayvanlarımıza da kar suyu veriyoruz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı