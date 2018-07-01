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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Göbeklitepe, UNESCO Dünya Miras Listesine girdi

Göbeklitepe, UNESCO Dünya Miras Listesine girdi

göbeklitepe arşiv görüntüleri

Açılış Töreni Göbeklitepe Toplantı Başkent Kızık 

-genel ve detayları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO), Dünya Mirası Geçici Listesindeki varlıklar arasında bulunan, dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe, Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısında, kalıcı listeye alındı. Dünya Miras Komitesinin 42. oturumunun açılış töreni Pazar günü Bahreyn Ulusal Tiyatrosunda Bahreyn'in Prensi Salman bin Hamad el-Halife’nin katılımıyla gerçekleşti. 4 Temmuz'a kadar devam edecek olan toplantıda komite tarafından Şanlıurfa’da bulunan ve geçmişi yaklaşık 12 bin yıl öncesine dayanan Göbeklitepe’nin UNESCO Kalıcı Dünya Mirası Listesine kaydedilmesine karar verildi.
Göbeklitepe ile birlikte kalıcı listede 18 kültür varlığı bulunuyor Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilen kültür varlıkları arasında İstanbul’un Tarihi Alanları, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası, Hitit Başkenti, Nemrut Dağı, Xanthos-Letoon, Hieropolis-Pamukkale, Safranbolu Kenti, Troya Arkeolojik Siti, Selimiye Camii ve Külliyesi, Çatalhöyük Neolitik Kenti, Bursa ve Cumalıkızık Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Efes, Ani Arkeolojik Alanı, Afrodisyas Arkeolojik Alanı yer alıyordu. Göbeklitepe'nin de listeye alınmasıyla birlikte bu sayı 18'e yükseldi. (Şİ)
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