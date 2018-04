Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda

-Hastane içerisinden görüntü

( İSTANBUL )- Kasksız bindiği go- kart aracının tekerine boynundaki fular dolanan genç kız yaşam mücadelesi veriyor İSTANBUL



- Sarıyer’de lise öğrencisi genç bir kız, bindiği go-kart aracında boynundaki fuların aracın tekerine dolanması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın yaşam mücadelesi verirken yaşanan olay, akıllara Sakarya’da bir üniversite öğrencisinin benzer bir kazada başının koparak feci şekilde can vermesi olayını getirdi. Olay geçtiğimiz günlerde Sarıyer’de meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencisi Havvanur Yalçın arkadaşlarıyla birlikte Sarıyer İstinye’de bulunan bir go-kart alanına geldi. Burada go-kart aracına binen genç kız, emniyet kemerini takarak taktı. Güvenlik gerekçesiyle boynundaki şalı çıkarması ve kask takması gerekirken işletme çalışanları genç kızın kasksız bir şekilde ve şalıyla go- kart aracını sürmesine müsaade etti. Bir süre aracı kullanan Havvanur Yalçın, boynundaki fuların kullandığı aracın arka tekerine dolanması sonucu kaza yaptı. Ağır şekilde yaralanan Yalçın, olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda uyutuluyor Yedikule Göğüs Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan genç lise öğrencisi, yoğun bakım ünitesinde uyutuluyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken kaza akıllara 2013 yılında Sakarya’da bir üniversite öğrencisinin benzer bir kazada başının koparak feci şekilde can vermesi olayını getirdi. 2013 yılında gerçekleşen feci olayda da genç kızın go-kart aracına yasak olmasına rağmen boynundaki atkıyla bindiği, olayın atkının tekerleklere dolanması sonucu meydana geldiği öne sürümüştü. (UK-YM-