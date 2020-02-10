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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Gizemli hayırsever Çorum’da ortaya çıktı

Gizemli hayırsever Çorum’da ortaya çıktı

Veresiye defterlerinden görüntü, Bakkaldan görüntü, Bakkal sahibinin açıklaması, Vatandaşın konuşması

( ÇORUM )- "Robin Hood" Sungurlu ilçesinde 30 bin liralık bakkal borcunu ödedi ÇORUM

Gizemli Sayılar Allah Hayırseverler 


- İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde mahallelinin bakkallara olan borcunu ödeyen gizemli hayırsever, bu kez Çorum’un Sungurlu ilçesinde ortaya çıktı. Robin Hood olarak bilinen hayırsever, Sungurlu’da birden fazla bakkala giderek 80 kişinin 30 bin liralık borcunu ödedi.
İlçede kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi.
Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu. Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, vatandaşların çok sevindiğini söyleyerek, “2019 yılından borcu olanlar vardı. Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu. Bu duruma çok sevindiler. Allah razı olsun dediler. İnşallah bu iş öncü olurda böyle hayırseverlerin sayısı çoğalır” şeklinde konuştular. Mahalle sakinleri ise, “Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor” diye konuştu.

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