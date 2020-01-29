Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
GIRIK-DER'den depremzedelere yardım eli

GIRIK-DER'den depremzedelere yardım eli

Dernek Binası

Depremzede Deprem Geçmiş Olsun 

-Arabaya Malzeme Yüklenmesi
-Dernek Yetkilileri
-Başkan Sabahattin Ökten Açıklaması
-Genel ve detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde faaliyet yürüten Gırıkamo Silopi Eğitim ve Kültür Derneği üyelerince toplanan yardımlar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi. Gırıkamo Silopi Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden etkilenen vatandaşlar için yardım topladı. Toplanan yardımlar yapılan duaların ardından Elazığ ve Malatya’ya gönderildi. Dernek önünde açıklamada bulunan Girikamo Silopi Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Sabahattin Ökten, geçen hafta Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Silopi halkı olarak Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremden ötürü yardım topladıklarını belirten Başkan Ökten, "Biz önce kendi aramızda toplandık sonrada mahalle mahalle dolaşıp dışarıda kalan kardeşlerimiz için battaniye, mont, kazak, ayakkabı ve yorgan toplamaya çalıştık. Allah Silopi halkından razı olsun. Hiçbir yerden elimizi boş çevirmediler" dedi.
Toplanan yardımlar dualar eşliğinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmek üzere yola çıktı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı