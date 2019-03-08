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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Giresunluları sokağa döken zanlı daha öncede 4 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklanmış

Giresunluları sokağa döken zanlı daha öncede 4 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklanmış

- Arşiv geçilen görüntüler

Genç Kız Cinsel İstismar Kız Çocuğu Hırsız Polis Ekipleri 

-- Şahsın fotoğrafı

( GİRESUN )- Taciz suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izin aldıktan sonra dönmeyerek firar eden şahıs yine tacizden tutuklandı GİRESUN

- Giresun’daki taciz olayında gözaltına alınan ve daha sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Serdar B. adlı şüphelinin 2012 yılında da 4 yaşında ki kız çocuğuna tacizden tutuklandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Eynesil ilçesinde şüpheli Serdar B’nin M.A isimli bir genç kıza cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı sırada kızın bağırma sesini duyan vatandaşlar olaya müdahale etmiş ve şahıs çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şahıs alınan güvenlik önlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Serdar B’nin daha önce 2012 yılında da 4 yaşında ki kız çocuğuna taciz etmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve kısa süre önce izin alarak çıktığı cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Öte yandan şahsın tehdit-Hakaret, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kişileri hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükunu bozma suçlarında da sabıkasının olduğu bilgisine ulaşıldı.
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