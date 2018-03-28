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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Giresunlulardan 'Çocuk Parklarına Kamera Konsun' kampanyasına destek

Giresunlulardan 'Çocuk Parklarına Kamera Konsun' kampanyasına destek

- PARK VE ÇOCUKLAR DETAY

İnsanoğlu İhlas Çocuk İstismarı Kamera Güvenlik Kamerası 

-- RÖPLER
-- Çocuklar detay

( GİRESUN ) Giresunlulardan "Çocuk Parklarına Kamera Konsun" kampanyasına destek GİRESUN

- İhlas Haber Ajansı

ve TGRT Haber’in başlattığı "Çocuk Parklarına Kamera Konsun" kampanyasına Giresun’da yaşayan vatandaşlar da destek verdi. Son dönemlerde yaşanan çocuk istismarı olayların önüne geçmek amacıyla İHA ve TGRT Haber tarafından başlatılan ‘Çocuk Parklarına Kamera Konsun’ kampanyasına Giresun’da yaşayan vatandaşlar da destek verdi. Şehir halkı, çocuk güvenliği ve toplum huzuru için çocuk parklarında kamera olmasının yerinde bir adım olacağını belirtti.
Parkta çocuğunu eğlendiren bir anne kampanya hakkında görüşlerini belirterek, “İnsanoğlu hem çocukları için hem de kendisi rahatlamak için geliyor. Çünkü parklarda temiz havada insanlar daha çok rahat ediyor, çocuklara da iyi geliyor. Parklarda güvenlikte olması gerekiyor güvenlik kamerasında ziyade” dedi.
Çocuğu ile birlikte parkta vakit geçiren bir baba ise, “Çocukların daha güvenli ortamda oynamaları için güvenlik kamerası olması gereken” ifadelerini kullandı. Taciz haberlerine dikkat çeken bir anne ise “çocuklarımızı parklara gönderemiyoruz taciz çok var bu devirde. Onun için çok rahatsız oluyoruz yani güvenlik açısından olması gerekiyor kamerası, güvenliği. Çocuk parklarına güvenlik kamerasını kesinlikle istiyoruz” diye konuştu.
(RY-ÖS-Y)
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