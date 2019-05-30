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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti

Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti

Rektör'den arşiv görüntüler

( GİRESUN )- Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, sosyal medya hesabından sağlık sebepleri nedeniyle istifa ettiğini duyurdu GİRESUN

Sosyal Medya Öğretim Üyesi Facebook Sosyal Paylaşım Sitesi Sosyal Paylaşım 


- Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun rektörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Coşkun sosyal paylaşım sitesi facebook hesabından yaptığı açıklamada “Bugün itibariyle yürütmekte olduğum Giresun Üniversitesi Rektörlüğü görevimden sağlık sorunlarım nedeniyle istifa ettim. 20 Mayıs 2011 tarihinden beri Dekan, Rektör Yardımcısı ve Rektör olarak hizmet ettiğim Üniversitem için bundan sonra da öğretim üyesi olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Üniversitem için herşeyin daha güzelini, daha hayırlısını temenni ediyorum. Hakkınızı helal ediniz” ifadelerini kullandı.
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