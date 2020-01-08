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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Giresun’da sağanak yağış su baskınlarına yol açtı

Giresun’da sağanak yağış su baskınlarına yol açtı

- Su baskınına uğrayan alanlardan detaylar

Sağanak Yağış Tarım 

-- Su basan mandalina bahçesi detayları
-- Vatandaş röp
-- Ekiplerin olay yerinde su tahliyesi için çalışmaları

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Bulancak ilçesinde su baskınlarına yol açtı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Pazarsuyu köyü Şardağ Düz mevkiinde bulunan tarım alanları ve bazı mahalleler su altında kaldı. Bulancak Belediyesine ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. (ET-
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