Giresun’da sağanak yağış su baskınlarına yol açtı

-- Su basan mandalina bahçesi detayları

-- Vatandaş röp

-- Ekiplerin olay yerinde su tahliyesi için çalışmaları



( GİRESUN ) GİRESUN



- Giresun’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Bulancak ilçesinde su baskınlarına yol açtı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Pazarsuyu köyü Şardağ Düz mevkiinde bulunan tarım alanları ve bazı mahalleler su altında kaldı. Bulancak Belediyesine ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. (ET-



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