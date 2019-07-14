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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Giresun’da minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 6 yaralı

Giresun’da minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 6 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Yayla Şenliği Direksiyon 

-detaylar

( GİRESUN -OLAY YERİ) GİRESUN

- Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde yayla şenliği dönüşü minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde meydana gelen kazada, Mustafa A. yönetimindeki 28 M 9338 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilvadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Minibüsün şarampole yuvarlandığı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesiyle minibüs içerisinden çıkartılan yaralılar araçlara bindirilerek Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
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