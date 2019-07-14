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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Giresun’da minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 8 yaralı

Giresun’da minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 8 yaralı

hastaneden detaylar

Hastane 

-Fotoğraflar

( GİRESUN -HASTANE-OLAY YERİ FOTO) GİRESUN

- Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde Mustafa A. yönetimindeki 28 M 93 38 plakalı minibüs, Yeşilvadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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