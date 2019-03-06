Giresun'da akaryakıt istasyonunda yangın

- Yangın söndürme çalışmasından detayGİRESUN (AA) - Giresun 'un Şebinkarahisar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Giresun Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunun tamirhane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevlerin akaryakıt pompalarına sıçramaması için yangına istasyon çalışanları müdahale etti.İhbar üzerine olay yerine Şebinkarahisar ve Alucra Belediyesi itfaiye ekipleri ile Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü personeli gönderildi.Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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