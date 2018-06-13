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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Girdikleri trafoda akıma kapıldılar: 2 yaralı

Girdikleri trafoda akıma kapıldılar: 2 yaralı

Trafo içerisinden genel ve detay görüntüler

Elektrik Akımı Leman Trafo Merkezi Hırsız Irak 

-Trafoda hırsızlık yapmaya çalışan şahısların terlik ve ayakkabıları
-Trafo merkezinden genel görüntüler
-Hırsızların girdiği bölümden görüntüler
-Mehmet Demir Röportaj
-Ferhat D. Ö.'nün fotoğrafı

( ADANA -HD)- Adana’da TEDAŞ'a ait trafo merkezine giren 2 kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı- Görgü tanığı Rıfat Şahin: "Baktım her yerinden duman çıkıyor. Bizim arkadaşa dedim bu adam yanıyor, her tarafından duman çıkıyor. Arkadaş da hemen ambulansı aradı" dedi ADANA

- Adana’da TEDAŞ'a ait trafo merkezine giren 2 kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Akıncılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hurdacılık yaptıkları belirtilen Ferhat D. Ö. (23) ve Ferdi Ü.(38) trafo binasını çevreleyen telleri kesip içeri girdi. Elektrik kablosu çalmak istedikleri iddia edilen şahıslar, trafonun şartel kolunu indirmek isterken elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin fark etmesiyle olay yerine ambulans çağrıldı. Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Görgü tanığı Mehmet Demir, “Hırsızları gördüğümde komple vücut derileri dökülmüş durumdaydı. Ama burada suçlu olan şirketin kendisi. Görevli hiçbir eleman bırakmıyorlar. Burası sürekli hırsızların girip çıktığı yer. Hırsızların her verdiği zararda elektriklerimiz kesiliyor. Elektrikli ürünlerimizin hepsi bozuluyor. Mahalleli olarak biz bundan şikayetçiyiz” dedi.

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