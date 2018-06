Girdikleri trafoda akıma kapıldılar: 2 yaralı

-Trafoda hırsızlık yapmaya çalışan şahısların terlik ve ayakkabıları

- Adana’da TEDAŞ'a ait trafo merkezine giren 2 kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Akıncılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hurdacılık yaptıkları belirtilen Ferhat D. Ö. (23) ve Ferdi Ü.(38) trafo binasını çevreleyen telleri kesip içeri girdi. Elektrik kablosu çalmak istedikleri iddia edilen şahıslar, trafonun şartel kolunu indirmek isterken elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin fark etmesiyle olay yerine ambulans çağrıldı. Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Görgü tanığı Mehmet Demir, “Hırsızları gördüğümde komple vücut derileri dökülmüş durumdaydı. Ama burada suçlu olan şirketin kendisi. Görevli hiçbir eleman bırakmıyorlar. Burası sürekli hırsızların girip çıktığı yer. Hırsızların her verdiği zararda elektriklerimiz kesiliyor. Elektrikli ürünlerimizin hepsi bozuluyor. Mahalleli olarak biz bundan şikayetçiyiz” dedi.