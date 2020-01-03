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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Ghosn’un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk'ten 2'si serbest

Ghosn’un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 Türk'ten 2'si serbest

ARŞİV

( İSTANBUL )- 5 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi İSTANBUL

Kırköy Tutuklama Talebi Tutuklama İstemi Kaçırılma Irak 


- Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si nöbetçi savcıya verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Japonya’dan yasadışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi'nde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekili Ayhan Memük'e vermişti. 7 şüpheliden yer görevlisi olan F.K. ile İ.M.H. verdikleri ifadenin ardından serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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