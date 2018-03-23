Gezi Parkı’nda çadırların yakılmasına FETÖ’den ihraç edilen müdüre 10 ay hapis

-Gezi Parkı Eylemi'ne ilk müdahaleler ve çadırların yakılması

-Göstericilerin parkın içinde koşturması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Taksim Gezi Parkı’nda eylemcilerin kurdukları çadırları ''yakın'' talimatı verdiği öne sürülen İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli 10 ay hapse çarptırıldı. Mahkemede tanık olarak dinlenilen zabıtalar sanık Emekli’nin ‘Ne kendimizi koruyabileceğiz ne sizi. Geri kalanları yakın talimatı’ verdiğini söylerken mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını hükmetti. Taksim Gezi Parkı’nda 2013 yılı Haziran ayında, eylemcilerin parkı işgal ederek kurdukları çadırları ''yakın'' talimatı verdiği öne sürülen ve FETÖ kapsamında 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli’nin ''Görevi kötüye kullanma'' ve ''Yangın çıkarmaya Azmettirmek'' suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Ramazan Emekli katılmazken olay sırasında görevli zabıta çalışanları ifade verdi “Ne kendimizi koruyabileceğiz ne de sizi, geri kalanları yakın” Duruşma da tanık olarak dinlenen zabıta komiseri Murat Sarı, “Olay günü İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'nin koordinesinde bir toplantı yapıldı. Toplantı da çevik kuvvetin alana gireceği topluluğu dağıtacağı bizim de belediye olarak çadırları toplanması görevimiz vardı. Çevik kuvvet girdi. Parkın ortalarına doğru karşı taraftan taş, şişe gelmeye başladı.

O zamana kadar 20-25 çadırı toplamıştık. İl emniyet Müdür yardımcısı Ramazan Emekli ‘biz burada ne kendimizi koruyabileceğiz ne de sizi, geri kalanları yakın’ talimatı verdi. Bu olaydan sonra çadırlar yakıldı" dedi.

Tanık zabıta memuru Murat Yüce ise sanık Ramazan Emekli'nin, zabıta komiserlerini çağırarak ‘Geri kalanları yakın’ talimatı’ verdi. Bu olaydan sonra çadırlar yakıldı" dedi.

Mahkeme, sanık Emekli’yi görevi kötüye kullanma suçundan 5 ay, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği iki ayrı hapis cezası ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

