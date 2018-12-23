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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Gezgin Anneler Kulübü, İzmirlilerle buluştu

Gezgin Anneler Kulübü, İzmirlilerle buluştu

-Ece Kumkale ile röportaj

Bebek Anne Adayları Sosyal Hayat Hayat Hikayesi Kanser Hastalığı 

--Çocuklu annelerden detaylar
--Genel detay

( İZMİR ) - İZMİR

- Anneleri ve anne adaylarını bebek ve çocuk bloggerlarıyla buluşturarak annelik deneyimlerini paylaşmasını sağlayan. Anneleri, çocukları ile sosyal hayatta daha fazla yer almaları konusunda cesaretlendirmek, onlarla farklı konularda deneyim paylaşımı yapmak amacıyla Gezgin Anneler Kulübü, bugün İzmirliler ile bir araya geldi. Her ay Anadolu'da bir ilde düzenlenen Gezgin Anneler Kulübü'nün İzmir buluşmasına İzmir Optimum Alışveriş Merkezi ev sahipliği yaptı. Düzenlenen etkinliğe kulüp üyeleri Ece Kumkale, Kadriye Altınbaşak, Melek Hayta, Pelin Özcan ve Ayşegül Bayındır konuşmacı olarak katıldı.
“Amacımız anneleri sosyalleştirmek” Gezgin Anneler Kulübü kurucusu olan Ece Kumkale düzenledikleri etkinliklerle annelerin sosyalleşerek diğer anneler ile tanışmasını hedeflediklerini belirtti.
Kumkale, “Biz Gezgin Anneler Kulübü olarak olarak annelerin sosyalleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz anneler bebekleri olduktan sonra biraz eve kapanıyorlar. Kendi içlerine kapanıyorlar. Bazen depresyona giriyorlar. Biz istiyoruz dışarı çıksınlar, gezsinler, aynı şehirdeki anneler birbirleriyle tanışsınlar. Buraya gelen anneler birbirleriyle tanışıyorlar ve gerçekten kaynaşıyorlar” dedi.
Her ay farklı bir şehir Bir yıl içerisinde 18 farklı şehirde Gezgin Anneler Kulübü etkinliğini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kumkale, “Aynı zamanda bu etkinliklerde uzman görüşleri oluyor. Diğer annelerin hikayeleri oluyor. Aramızda hayat hikayesi olarak örnek olabilecek anneler, kanser hastalığı geçirmiş anneler, deneyimi olan anneler olabiliyor. Aynı zamanda bugün ek gıda tarifi paylaşan annelerimiz var. Bazen uzman annelerimiz ve doktor annelerimiz aramızda oluyor. Her ay dört farklı anneyle geziyoruz. Ben kurucularından olduğum için bu annelerle birlikte oluyorum” diye konuştu.
(NCA-CA-
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