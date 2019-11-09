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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Geri manevra yapan tırın altında kalan kişi hafif şekilde yaralandı - İZMİR

Geri manevra yapan tırın altında kalan kişi hafif şekilde yaralandı - İZMİR

- Tırın geri manevra yapması ve bir kişinin tırın altında kalması İzmir 'de geri manevra yapan tırın altında kalan kişi hafif şekilde yaralandıİZMİR (AA) - İzmir 'in bir kişi geri manevra yapan tırın altına kalırken, bu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.Karşıyaka ilçesi Anadolu Caddesi'nde geri manevra yapan bir tır sürücüsü, kendi hareketi için diğer sürücülere uyarı yapan arkadaşına çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola düşen kişi, tırın altındaki boşlukta kalırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine tırı durduran sürücü, arkadaşının yanına gitti.Hafif şekilde yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, tır sürücüsünün manevra yaparak arkadaşına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çarpma Anı Kamera Güvenlik Kamerası 

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