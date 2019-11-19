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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk öldü - ADANA Haberi

Geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk öldü - ADANA Haberi

- Polis ekiplerinin kaza yeri incelemesi yapması - Olay yerinde toplanan çevre sakinleri - Kazada hayatını kaybeden çocuğun yakınlarının gözyaşı dökmesiADANA (AA) - Adana 'nın Yüreğir ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Güzelevler Mahallesi'nde evlerinin yakınında oynayan Erol Bartan (6), komşusu Uğur Ş'nin (44) geri manevra yaptığı 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı.Durumu ağır olan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yerine gelen çocuğun yakınları aldıkları acı haber sonrası ağıt yakıp gözyaşı döktü.Hayatını kaybeden çocuğun annesi ile babasının 3 yıl önce ayrıldığı, annenin başkasıyla evlendiği, kendisiyle birlikte 3 kardeşine babasının baktığı öğrenildi.Araç sürücüsü Uğur Ş'nin kaza sonrası Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim olduğu belirtildi.

Hastane Gözyaşı 

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