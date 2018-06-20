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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Geri dönüşümden sanata

Geri dönüşümden sanata

Sergiden detay görüntüler

Güzellik Salonu El Emeği Göz Nuru Geri Dönüşüm 

-Açılış görüntüsü

( ARTVİN - HD)- Artvin’de güzellik salonu işleten Rezzan Arı, geri dönüşümden topladığı gazete, plastik şişe ve karton gibi malzemelerden sanatsal ürünler yaptı ARTVİN

- Artvin’de güzellik salonu işleten 54 yaşındaki Rezzan Arı, geri dönüşümden topladığı gazete, plastik şişe ve karton gibi malzemelerden el emeği göz nuru sanatsal ürünler yaptı. Arı, 2 yıl önce hobi olarak topladığı gazete, plastik şişe ve karton gibi malzemeleri kullanarak yapmaya başladığı ürünleri sanata çevirdi. Arı, 2 yıl boyunca oluşturduğu sepet, sandalye, sehpa, saklama kabı, çiçek gibi birbirinden özel el emeği göz nuru ürünlerden oluşan sergi açtı. Çalışmalara ilk önce hobi olarak başladığını belirten Rezzan Arı, insanlara çevre ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak ve sanata olan ilgiyi artırmak amacıyla böyle bir çalışma yaptığını söyledi.

Atık malzemelerin çöp olmadığını, doğur değerlendirildiğinde tekrar anlam kazandığını ifade eden Arı, “Ben insanların evlerinden attığı nesneleri bularak ve kullanarak onların tekrar değerlendirilebileceğini ortaya koyuyorum. Genellikle gazete, plastik şişe ve karton gibi parçaları kullanarak onlardan günlük hayatta kullanabileceğimiz ürünler oluşturuyorum. Ayrıca yeryüzündeki kaynakları akıllıca kullanarak, aynı zamanda güzel şeyler yapmak mümkün olduğunu göstermek istedim” diye konuştu.
Sergi açılışını gerçekleştiren Artvin Valisi Ömer Doğanay, israfın kol gezdiği çağda duyarlı bir davranış göstererek anlamlı bir çalışma gerçekleştiren Rezzan Arı’yı tebrik etti. Sergi vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.
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