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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Geri dönüşüm tesisinde yangın - SAMSUN

Geri dönüşüm tesisinde yangın - SAMSUN

- Atık toplama tesisinden görüntü - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları Samsun 'da geri dönüşüm tesisinde yangınSAMSUN (AA) - Samsun 'da atık toplama ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı.Organize Sanayi Bölgesi Kerimbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir hurdacılık, atık toplama ve geri dönüşüm şirketine ait merkezde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını gören komşu işletmelerde çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.İşletmede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis Geri Dönüşüm Gesi Polis Ekipleri Trol 

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