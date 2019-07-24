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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Geri dönüşüm deposunda yangın

Geri dönüşüm deposunda yangın

Yanan binadan detay

Fabrika Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Aracı Geri Dönüşüm İtfaiye Eri 

-Ekiplerin çalışması
-Genel detay

( GAZİANTEP -EK) GAZİANTEP

- Gaziantep organize sanayi bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına yaklaşık 35 su tankeri ve itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler tüm depoyu sardı. Bölgeye 35'i aşkın su tankı ve itfaiye aracı ile ambulans sevk edildi. Yaklaşık 75 itfaiye eri ve görevlinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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