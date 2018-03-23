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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Gerenköy'e özel salon...Yapımı devam eden salon havadan görüntülendi

Gerenköy'e özel salon...Yapımı devam eden salon havadan görüntülendi

Drone görüntüleri

Toplantı Mimari Şili Estetik 

-Gerenköy Çok Amaçlı Salon detay görüntüleri

( İZMİR -HD) İZMİR

- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça’nın Gerenköy Mahallesinde, bölgenin yapısına uygun mimaride inşa ettiği çok amaçlı salonda son rötuşları yapıyor. Yöre halkı, salonun hemen yanında yapımı devam eden meydan ile yeni bir buluşma alanına da kavuşmuş olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, pek çok ilçede yaptığı kültür merkezi ve çok amaçlı salonlara bir yenisini daha ekliyor. Foça’nın Gerenköy Mahallesinde inşaatı tamamlanan çok amaçlı salon, yöre halkının önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Tarihi 1860’lara kadar dayanan önemli yerleşim yerlerinden biri olan Gerenköy’ün sosyal yaşamına ayrı bir renk katacak çok amaçlı salon, yaklaşık bin 500 metrekarelik alanda kuruldu. Tesiste üst ve alt girişlerde ayrı ayrı düzenlenen fuaye, spor sahası olarak da kullanılabilen çok amaçlı kullanım alanı ve sahne, 270 kişilik teleskobik tribün, idari birim, antrenör odası, toplantı salonları ve soyunma odaları bulunuyor. Hem estetik hem fonksiyonel Gerenköy'ün dokusuna uygun olarak inşa edilen çok amaçlı salonda hem kültür-sanat etkinlikleri hem de spor müsabakaları yapılacak. Ayrıca merkez yanında yöre halkının dinlenme alanı olarak kullanabileceği yeni bir kent meydanı da oluşturulacak. Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı bu yatırım ile Foça, hem kültür-sanat ve spor gibi faaliyetlerin bir arada yapılabileceği yeni bir mekan kazanacak hem de estetik zenginliği, işlevselliği ve özgün tasarımı ile şık bir meydana da kavuşmuş olacak.
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