Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gercüş’te yüz yıllık ağaç otomobilin üzerine devrildi

Gercüş’te yüz yıllık ağaç otomobilin üzerine devrildi

Akşam saatlerinde yağan kar

Geçmiş Olsun Yağan Kar Yağışı 

-Kar ve fırtına görüntüsü
-Otomobilin üzerine devrilen ağaç görüntüsü
-Görüntü Detayı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeni ile park halinde bulunan otomobilin üzerine ağaç devrildi. Arabanın içinde kimsenin olmaması sayesinde can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Özler köyü Muhtarı Mahsum Kavak "Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeni ile köyümüzün sembolik haline gelen asırlık ağaç otomobilin üzerine devrildi. Ağaç düşerken kimsenin buradan geçmemesi ise iyi oldu. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı aracın sahibi olan Sirac Aslan'a geçmiş olsun" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı