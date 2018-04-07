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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gercüş'te yağmur duası yapıldı

Gercüş'te yağmur duası yapıldı

Duaların yapılması

Ülker Jandarma Yağmur Duası Allah Halife 

-namazın kılınması,
-Kurban görüntüsü
-Duaların okunması
-Gercüş müftüsünün halka seslenişi
-Genel ve detay görüntüler

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçi ve vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Gercüş İlçe Müftülüğü tarafından yaşanan kuraklık nedeniyle Aksa Cami yanındaki alanda yağmur duası yapıldı. Bu yıl ülkede ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle Batman’ın Gercüş İlçe Müftülüğü tarafından yapılan çağrı ile toplanan çiftçi ve vatandaşlar kurban kesip, yağmur için namaz kılıp hep birlikte dualar etti. Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, İlçe Emniyet Amiri Talip Panavur, İlçe jandarma Tabur Komutanı Ercan Çetin, AK Parti Gercüş İlçe Başkanı Şefik Öner, HÜDA PAR Gercüş İlçe Başkanı Mehmet Dursun, Gercüş İlçe Müftüsü Fazıl Saraç, müftülük çalışanları, çiftçi ve vatandaşlar yağmur duasına katıldı.
Program Mescidi Aksa Cami İmam Hatibi Abdulhalim Korkmaz tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Tövbe istiğfar yapıldıktan sonra Gercüş İlçe Müftüsü Fazıl Saraç, 2 rekat yağmur namazı kaldırıp okuduğu hutbe sonrasında dua ettirdi. Program sonrası yağmur duasının dindeki önemini anlatan İlçe Müftüsü Saraç, “Halkımızın isteği üzerine bugün burada yağmur duasını gerçekleştirdik. Hava şartları mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık göstermektedir. Duamızı yaptık inşallah Cenabı Allah aramızdaki günahsız saf, temiz kardeşlerimizin yüzü suyu hürmetine bugün burada duamızı kabul eder. Bölgemizde beldemizde ve ülkemizdeki bütün kurak mekanlarına rahmetini indirir ve bu sayede bizi rızıklandırır. Cenabı Allah hepimizin duasını ve kestiğimiz kurbanımızı kabul etsin. Yağmur duası Peygamber efendimizin döneminde ve 4 halife dönemlerinde yapılmıştır. Peygamber efendimizin sünneti seniyesidir. Peygamberimizin sünnetini yerine getirmekten çok mutluyuz. İnşallah hayırlı rahmetler bekliyoruz” dedi.
İlçe sakinlerinden Şehmus Boncuk, Ekrem Gezer, Abdülkerim Turan yaşadıkları kuraklık nedeniyle bağ ve bahçelerinin kuruduğunu bu yüzden yağmur duasına çıktıklarını söyledi.

(SÖ-AKK-Y)
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