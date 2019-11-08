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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Gercüş'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Kuranı kerim tilavetinin okunması

İlahi Sivil Toplum Semazen Tasavvuf İlahiyatçı 

-semazen gösteri ve tasavvuf müziği seslendirmesi
-İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun konuşması
-vatandaşlardan Selami Atun ile röportaj
-Görüntü detayı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Gercüş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.
Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gercüş Kaymakamlığı işbirliğiyle kapalı spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, İlçe Milli eğitim müdürü Şahabettin Konakçı, İlçe Müftüsü Zeki İşcan, Eğitim Bir-Sen ilçe temsilcisi Edip Ekmen, MHP İlçe Başkanı Burhan Keskin ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlikte ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu da konuşmacı olarak katıldı.
Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Semazen gösterisiyle devam eden etti. Programın sonunda eller semaya kaldırılarak dualar edildi. Programa katılan vatandaşlardan Selami Altun, Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile toplandıklarını söyledi.

Altun, "Gercüş’te düzenlenen programa katıldık, buna vesile olan bütün Müslümanlardan Allah razı olsun. Bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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