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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gercüş’te göçerlerin zorlu yürüyüşü başladı

Gercüş’te göçerlerin zorlu yürüyüşü başladı

Göcerlerin karayolu üzerindeki yürüyüş görüntüsü

Hava Sıcaklıkları Hayvan 

-merada görüntü
-okula gitmeyen göçerlerin çocuklarının görüntüsü

( BATMAN ) BATMAN

- Hayvanları için mevsim şartlarına göre sürekli yer değiştirmek durumunda kalan göçerler, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yaylalara doğru yolculuğa başladı.
Havaların ısınmasıyla beraber Mardin’in Nusaybin ilçesi yaylalarından dönen göçerler Van, Bitlis gibi serin olan yaylalara gitmek için Batman’ın Gercüş ilçesi üzerinden zorlu yolculuğa başladı.
Göçerler hayvanları ile karayolunu, arazi ve dağlık alanlardan geçerken bir çok zorluklarla karşılaşıyor. Günlerce süren zorlu yolculuklarında göçerler karayolunu kullanırken trafik tehlikesi ile, dağlık alanları kullanırken ise uçurum tehlikeleriyle karşı karşıya geliyor. Kuraklık nedeniyle hayvanlarını besleyemeyen göçerler endişeli Ülke genelinde hissedilen kuraklık nedeniyle hayvanlarını besleyemeyen göçerler bu yıl yağışların olmamasından dolayı endişeli olduklarını söyledi.

Mevsim şartlarına göre sürekli yer değiştirmek durumunda kalan göçerler,yağışların bu sene az olmasından dolayı hayvanlarını iyi bir şekilde otlatamadıklarını dile getirdi. Meralarda otların azalmasından dolayı yeterince beslenemeyen hayvanların süt ve etlerinden yeterince faydalanamayacaklarını kaydeden göçerler bu yıl zararda olduklarını söyledi.

Hayvanlarını Bitlis ve Van yaylalarına götürmeye çalışan bir göçer, "Bu sene çok zorlandık yağış olmadı. Hiçbir şey yok meralar boş. Ne hayvanlarımızı sağabiliyoruz nede etinden faydalanabiliyoruz. Sürülerimiz doymadığından dolayı ne süt nede peynir yapamıyoruz. Hayvanlarımızın kuzuları bile iyi beslenemediğinden dolayı zayıf kaldığı için satamıyoruz. Su sıkıntısı bu sene çok çekiyoruz hayvanlarımız perişan biz perişan olduk. Sürekli dua ediyoruz" dedi.
Daha önce terör dolayısıyla bazı bölgelerin yasaklı olduğunu belirten göçerler, yaylalarda yasağın kaldırılması ile rahatladıklarını ancak bu yıl da yağıştan dolayı büyük sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.
Göçerler yıl içerisinde yaklaşık 2 ay boyunca sürekli olarak yer değiştirmek için yollarda olduklarını söyledi.

Bazen yaylalara göçlerinin günlerce sürdüğünü ifade eden göçerler hayvanlarının daha güzel yerlerde otlatılması için serin yaylalara gittiklerini dile getirdi. (SÖ-AKK-Y)
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