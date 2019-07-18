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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gercüş’te bunalıma giren şahıs intihara kalkıştı

Gercüş’te bunalıma giren şahıs intihara kalkıştı

Gercüş devlet hastanesi acil bölümü ve Ambulans görüntüsü

İlk Müdahale 112 Acil Servis Devlet Hastanesi İntihar Girişimi Sağlık Ekipleri 

-Durumu ağır olan Hasan Deniz Batmana sevk edilirken görüntüsü
-görüntü detayı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde ailevi sorunlardan dolayı 42 yaşındaki adam ağaca astığı iple intihara kalkıştı. Olay Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre; 42 yaşındaki iki çocuk babası Hasan Deniz, eşinden ayrılınca bunalıma girdi ve ağaca astığı iple intihar girişiminde bulundu. Deniz'in kendini iple ağaca astığını gören çevredekiler ipi bıçakla keserek 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri durumu ağır olan Hasan Deniz'i Gercüş Devlet Hastanesine kaldırdı. Deniz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edildi. Deniz'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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