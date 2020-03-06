Gercüş'te badem ağaçları erken çiçek açtı

-badem ağacı çiçeklerin üstünde kelebekler

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-Hüseyin yılmaz ile Kürtçe Röportaj

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( BATMAN ) - BATMAN



- Batman’ın Gercüş ilçesine erken gelen baharla birlikte badem ağaçları çiçek açtı. Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli ve Yüce köyünde güneşli günler yaşanırken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları çiçek açtı. Mart ayında bademlerin çiçek açması çiftçileri, şaşırttı. Çiftçiler, erken çiçek açan bademlerin zarar görmesinden endişe ediyor. Yüce köy sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, “Bu sene bahar erken geldi. Baharın erken gelmesiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı. Soğuk hava bitmiş olmadığından dolayı tedirginiz şuan don ve buz düşerse açılan çiçekler zarar görecek ve bir verim alamayacağız. Ekinlerimizde iyi durumda yağışlar bu sene iyiydi. Şuan tek endişemiz don ve soğuk hava buda olmasa çok güzel bir verim alacağız bu sene” dedi.

Çiçekli köy sakinlerinden Selami Altun da “Badem ağaçları erken çiçek açtı. Ben küçük iken 23 Nisan’da öğretmenimiz bize çocuklar gidin bu badem ağaçlarından birkaç çiçek toplayın sınıfı biraz süsleyelim diyordu. Bu sene ve önceki senelerde de badem ağaçlarımız erken çiçek açıyor. 23 Nisan’a daha 1 aydan fazla kalmasına rağmen çiçekler açmış buda bizi biraz tedirgin ediyor, çünkü daha don olayı olabilir. Don olayı olursa verim kalitesi çok düşük olacak ve verim elde edemeyeceğiz” diye konuştu.

(SÖ-YRT



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