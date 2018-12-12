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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gerçek hayattaki azimlerini tiyatroda doğaçlıyorlar

Gerçek hayattaki azimlerini tiyatroda doğaçlıyorlar

Tiyatro oyunundan detaylar

Tron Fakülte Troy Öğrenciler 

-Tiyatro salonundan detaylar
-Sefa Sevindik ile röportaj
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- Üniversite öğrencilerinin tiyatro tutkusu- Sefa Sevindik:“Bizimkisi gönüllülük çalışması" ESKİŞEHİR

- Hiçbir yerden destek almadan doğaçlama tiyatro oyunları sergileyen öğrenciler, farklı şehirlerden gelerek Eskişehir'de birleşti. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde eğitim gören farklı fakültelerden öğrenciler, tiyatroya olan aşkları azimle birleştirerek hiçbir maddi destek almadan oyunlarını sergiliyorlar. Bu konuda Eskişehir’in diğer illere kıyasla daha geniş imkanlara sahip olduğunu söyleyen ve seyirciden çok olumlu geri dönütler aldıklarını paylaşan Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sefa Sevindik, “Yaklaşık 2 yıl önce kurulduk. Bir öğrenci topluluğu olarak daha önceden çeşitli tiyatro ekiplerinde faaliyet gösteriyorduk fakat bir araya gelip yeni şeyler denemek istedik. Beraber bir karar aldık ve kurulduk. İlk aşamada prova ve oyun yapacağımız yerleri araştırdık. Bizim seyirci kitlemiz çok iyi. Bizden beklentisi de daha çok mesaj veren oyunlar içermesi oluyor. Biz seyircimizden memnunuz geri dönütlerini de olumlu yönde alıyoruz. Bizimkisi gönüllülük çalışması. 14 kişiyiz ve doğaçlama tiyatro dediğimiz şey birbirini tanımaya ve anlamaya dayalı. Biz burada birbirimizi anlamaya ve tiyatronun tekniği için çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı. “Her şey ekip için” İzleyici kitlelerinin de tiyatroya gönül vermiş insanlar olduklarını vurgulayan Sefa Sevindik, “Hiçbir yerden para kazanmıyoruz, ekip için yapıyoruz her şeyi. Böyle olunca sürekli ekip çalışması içindeyiz. Bunun faydasını biz oyun çıkartırken gördük, bize çok yardımcı oldular. Seyircimiz tiyatroya gönül vermiş ve para verdiği için üzülmeyen kişiler. Genelde öğrencilere oynuyoruz ve öğrenciler için bazen bilet fiyatları pahalı olabiliyor ama her seferinde salonumuzu doldurmayı başarıyorlar. Eskişehir’in bu yönden iyi olması çok güzel. Diğer şehirlerin doğaçlama tiyatro ekipleriyle de iletişim içerisindeyiz. Onların bu tarz sorunları olabiliyor fakat biz böyle bir sorunla karşı karşıya gelmedik bu zamana kadar” dedi.
(İHA-Y)
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