Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

-cenaze namazının kılınması -protokolden görüntü -tabutun taşınması -detaylar
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.Genelkurmay eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eşi Filiz Büyükanıt’ın hayatını kaybetmesinden 4 gün sonra hayata gözlerini yuman Büyükanıt için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Büyükanıt, törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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