Genelkurmay Başkanı Güler Azerbaycan'da - BAKÜ

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakması - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koyması - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in Bakü Türk Şehitliği'ni ziyareti BAKÜ (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bakü temasları kapsamında şehitlikleri ziyaret etti.Önce Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarına çelenk bırakan Güler, daha sonra Bakü Şehitler Hiyabanı'na geçerek buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koydu.Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın eşlik ettiği Güler, Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek şehitlik anıtına çelenk bıraktı ve anı defterini imzaladı.