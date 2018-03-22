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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Genelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırında - KİLİS

Genelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırında - KİLİS

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki askeri heyetin helikopterle Kilis 'e gelmesi - Helikopterlerle İslahiye'ye doğru hareket edilmesiGenelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırında - Orgeneral Akar, Kilis 'te sınır birliklerinde incelemelerde bulunduKİLİS (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis 'te sınır birliklerini denetledi.Orgeneral Akar, beraberindeki askeri heyetle sınır birliklerinde incelemelerde bulundu.İlk olarak Öncüpınar Gümrük Kapısı yakındaki birlikleri denetleyen Akar, bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi aldı.Akar, buradaki incelemenin ardından beraberindekilerle helikopterle Gaziantep'in İslahiye ilçesine hareket etti.

General Helikopter 

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