Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 'Esas amaç oranın insanlarına barışı ve şefkati getirmek'

-Karşılanması ve makam ziyareti

-Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları

-Detaylar



( ZONGULDAK ) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Afrin değerlendirmesi: "Esas amaç oranın insanlarına barışı ve şefkati getirmek" ZONGULDAK



- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zonguldak ziyaretinde ilk olarak Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti. Bak, TSK'nın Afrin harekatına ilişkin, 'Esas amaç oranın insanlarına barışı ve şefkati getirmek" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti. Milletvekilleri ve partililer de Bak'a eşlik etti. Dün Hatay'da şehit cenazesinde olduğunu ifade eden Bak, "Dün Hatay'da şehit cenazesindeydim. Afrin'de patlayıcının infilak etmesi sonucu şehidimizi Hakk'a uğurladık. Afrin'deki operasyon başarılı şekilde sürdürülüyor ve en son gelirken aldığımız habere göre bütün şehirler de temizlenmiş. Bu büyük bir zafer. Orada Mehmetçik'imiz destan yazıyor. ÖSO ile büyük bir operasyon gerçekleştiriyor. Esasında şunu ifade etmek gerekir ki orada TSK Türk Milleti'nin şefkatini ve barışı getiriyor. Barışın tesis edilebilmesi için bu operasyonu yürütüyor. Terör örgütlerini, terör yuvalarını birer birer dağıtıyor. Oralardaki tüneller, yapılan bariyerler, sığınakların hepsi ülkemize karşı bir planlamanın olduğunu gösteren işaretler ortadan Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızın liderliğinde TSK'nın yürüttüğü bir operasyon. Çok zamanlamasıyla, zamanında yürütülen bir operasyon. Esas amaç oranın insanlarına barışı ve şefkati getirmek. Hepiniz görüyorsunuz insanlara, çocuklara, kadınlara şefkati bizim insanımızın sıcaklığını, Türk milletinin o güzel yönünü, gittiği her yerde ortaya koyduğu barış, şefkat ve saygının örneklerini gösteriyor. Bu süreçten sonra da inşallah Rabbim ordumuzun ayağına taş değdirmesin. Ordumuzu muzaffer kılsın. Terör örgütleri, her zaman kalleşçe saldıran, tuzak kuran yapılar. Onların ne sivillere karşı ne de çocuklara karşı bir hassasiyeti var. Bu en son dünkü katıldığımız cenazede şehit olan askerimiz de orada sokağa yerleştirilen el yapımı mühimmatın patlamasıyla şehit oldu. Burada bizim TSK'nın sivillere olan hassasiyeti ortada, sivillerin zarar görmemesi için müthiş bir hassasiyet gösteriliyor. Türk ordusu her zaman bu toprakları vatan kılmak için şehitler vermiştir. Onlara dua ediyoruz" diye konuştu.

Vali Ahmet Çınar, ziyaretin anısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a çeşitli hediyeler verdi. Bakan Osman Aşkın Bak, Valilik ziyaretinin ardından Fener semtinde bulunan sporcu fabrikası ve Kemal Köksal Stadı'nda incelemelerde bulundu.