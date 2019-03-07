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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu, Tekirdağ'da

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu, Tekirdağ'da

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'dan genel ve detay görüntüler - Tekirdağ Amatör Spor Kulübü toplantısından genel ve detaylar TEKİRDAĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Tekirdağ 'a geldi.Kentte ilk olarak Değirmenaltı Mahallesi'ndeki Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Aksu, yetkililerden bilgi alıp, öğrenci aileleriyle sohbet etti.Aksu, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde yaptırılan ve Trakya'nın en büyük olimpik buz pateni pisti olma özelliği taşıyan tesiste incelemelerde bulundu.Buradan Atatürk Spor Salonu'na geçen ve yetkililerden bilgi alan Aksu, Tekirdağ 'daki amatör spor kulüpleri ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.Amatör spor kulüpleri yetkililerinin isteklerini dinleyen Aksu, daha sonra kentten ayrıl

Buz Pateni Toplantı Amatör 

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