Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
'Gençlik merkezlerimizin sayısı artacak'

'Gençlik merkezlerimizin sayısı artacak'

"Gençlik merkezlerimizin sayısı artacak" - Ziayaretten detaylar - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, röp"Gençlik merkezlerimizin sayısı artacak" - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu:"Gençlik merkezlerimizin sayısı artacak, hem de faaliyet anlamında büyük bir artış sağlanacak"DÜZCE (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, gençlik merkezlerinin sayısında ve faaliyetlerde büyük bir artış olacağını söyledi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce 'ye gelen Aksu, burada gençlik merkezini gezip öğrencilerin sosyal etkinlikleri ve projelerini inceledi.Daha sonra öğrenci velileri için hazırlanan odada vatandaşlarla sohbet eden Aksu, gençlik merkezlerinde spora önemli bir yer verildiğini belirterek, "Son dönemde 'Yüzme Bilmeyen Gencimiz Kalmasın' sloganıyla başlattığımız, kursundan tutun birçok el beceri kurslarına, siber güvenlikten tutun robotik kodlama kurslarına kadar birçok eğitim ve kursu merkezlerde ücretsiz olarak verebiliyoruz." diye konuştu.
Aksu, gençleri bu merkezlere davet ederek, "Gençlerimiz mutlaka burada olmalı. Bu süreçte gençlik merkezlerimizin sayısı artacak, hem de faaliyet anlamında büyük bir artış sağlanacak." şeklinde konuştu.
Kentteki Kredi ve Yurtlar Kurumu binalarını da ziyaret eden Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, öğrencilerle yemek yedi, sohbet etti.

Gençlik Merkezi Siber Güvenlik Öğrenciler Robot 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı