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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Genç taraftarın öldürülme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Genç taraftarın öldürülme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Süper Amatör kümede geçtiğimiz yıl oynanan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylarda bıçaklanarak hayatını kaybeden Muhammed Yücel ' in öldürülme anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kamera 


Geçtiğimiz yıl Aralık ayında İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürülmüştü. 17 yaşındaki Muhammed Yücel ' i öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklanmıştı. Muhammed Yücel ' in öldürülme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammet Yücel ' in 12 kişi tarafından sopalar ve tekmelerle darp edildiği, bıçaklandığı görülüyor. Yücel ' in kalkmaya çalıştığı ancak aldığı bıçak ve sopa darbeleriyle yere yığıldığı görülüyor.
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