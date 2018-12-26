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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Genç sanayiciler ESO'da buluştu

Genç sanayiciler ESO'da buluştu

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın konuşması

Salar Eğitim Kampüsü Şili İngilizce 

-Düzenlenen etkinlikten detaylar
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş; "Önümüzdeki sene 500’e yakın arkadaşımız sektörün ihtiyaçları ile ilgili olarak eğitim kapsamında gelecekler"- "3-4 kişilik sınıfların olduğu İngilizce eğitimleri başlayacak" ESKİŞEHİR

- Eskişehir Sanayi Odası’nda (ESO) düzenlenen etkinlikte yaklaşık 250 genç sanayici bir araya geldi. ESO Binası 50. Yıl Salonu’nda gerçekleşen etkinlik kapsamında ESO’nun hayata geçirmek istediği eğitim programları açıklandı. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş salonu dolduran gençlere hitaben ESO’nun yapacağı programları açıkladı.
Başkan Kesikbaş, "Bu güne kadar altyapı çalışmalarını tamamlamakla uğraştık. Bundan sonra gerçekten herkesin katılımıyla çünkü sanayi odası ne benim, ne yönetim kurulunun nede meclisin. Burası aslında hepimizin, hepimiz değer katıyoruz buraya. Öyle ya da böyle Eskişehir Sanayi Odası olarak bir vizyon metni hazırladık. Eskişehir Sanayi Odası’na her zaman sizi davet etmek istiyorum. Buyurun gelin buraya. El birliğiyle şekillendirelim, bir şeyler yapalım" dedi.
"3-4 kişilik sınıfların olduğu İngilizce eğitimleri başlayacak" ESO’yu eğitim kampüsü haline getirmek istediklerini aktaran Başkan Kesikbaş, "Eskişehir Sanayi Odası’nı eğitim kampüsü haline getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin üniversitesiyle iş birliği içerisine girdik. İngilizce ile ilgili kurslar Ocak ve Şubat ayı içerisinde başlıyor. 3 ya da 4 kişilik bire bir eğitimlerin olacağı, 12 kişilik sınıflarda beyaz yaka ve mavi yakanın oluşabileceği, işverenlerimiz için dediğimiz gibi 3-4 kişilik sınıfların olduğu İngilizce eğitimleri başlayacak. Bu konuyla ilgili yakın zaman içerisinde bilgilendirme yapacağız. Aslında birbirimizi geliştirmemizle ilgili programlar. Bu arada CNC eğitimiyle ilgili olarak şuana kadar 170 gencimiz hala eğitim halinde. Birkaç ay içerisinde onların eğitimleri bitmiş olacak. Önümüzdeki sene içerisinde 500’e yakın arkadaşımız sektörün ihtiyaçları ile ilgili olarak eğitim kapsamında gelecekler. O yüzden projelerin tamamına lütfen katkıda bulunun" diye konuştu.
(ÇAĞ-
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